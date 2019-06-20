Трамп заявил о «большой ошибке» Ирана

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прокомментировал ситуацию со сбитым Ираном американском беспилотнике. Об этом он написал в твиттере.

Трамп осудил действия Ирана и назвал их большой ошибкой.

«Иран совершил очень большую ошибку», — подчеркнул Трамп.

Также, согласно телеканалу NBC, в Белом доме состоится совещание, где будет обсуждаться ответ на действия Ирана.

Ранее сообщалось, что Иран сбил беспилотник США в Персидском заливе.

Причем военные Ирана заявили о том, что беспилотник США нарушил иранское воздушное пространство.