США обвинили Иран в использовании «военной силы»

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Спецпредставитель США Брайан Хук заявил, что Иран решил «использовать военную силу». Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, об этом свидетельствует «атака» Ирана на нефтяные танкеры в Оманском заливе.

Он также добавил, что разведка США не сомневается в причастности Ирана к этим атакам.

Хук подчеркнул, что Иран решил «использовать военную силу», несмотря на дипломатический характер действия США против Тегерана.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Майк Помпео сделал Ирану личное предупреждение.