США обвинили Иран в использовании «военной силы»
Спецпредставитель США Брайан Хук заявил, что Иран решил «использовать военную силу». Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, об этом свидетельствует «атака» Ирана на нефтяные танкеры в Оманском заливе.
Он также добавил, что разведка США не сомневается в причастности Ирана к этим атакам.
Хук подчеркнул, что Иран решил «использовать военную силу», несмотря на дипломатический характер действия США против Тегерана.
Ранее сообщалось, что госсекретарь США Майк Помпео сделал Ирану личное предупреждение.