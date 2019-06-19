Разработка С-350 «Витязь» завершена в России
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что была завершена разработка зенитной ракетной системы (ЗРС) С-350 «Витязь». Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, такое заявление Шойгу сделал во время заседания коллегии Министерства обороны по вопросам реализации гособоронзаказа.
По его словам, у данного комплекса повышенные огневые возможности.
ЗРС С-350 «Витязь» — комплекс противовоздушной обороны. Он предназначен для поражения всех средств воздушного нападения.
Кроме того, он способен уничтожать цели на высотах до 30 километров и дальности до 60 километров.
Ранее было названо место размещения первых систем С-350 «Витязь».