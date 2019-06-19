В США вынесли приговор российскому разработчику игр

В США суд приговорил разработчика компьютерных игр россиянина Олега Тищенко к одному году тюрьмы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Однако, как отмечается, осужденный отсидел уже год.

Уточняется, что с учетом отбытого срока Тищенко уже выпустили. 19 июня его депортируют в Россию.

Дело против Тищенко завели еще в 2016 году. Его обвиняли в покупке документации к военным самолета Соединенных Штатов, которую он затем продавал на Кипре, в Японии, Нидерландах и Австралии.

Ранее сообщалось, что Москва обвинила спецслужбы США в провокации из-за дела Тищенко.