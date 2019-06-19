Будут ли менять порядок присвоения звания старшего лейтенанта, прояснило Минобороны
Минобороны России прояснило информацию о том, что в России изменят порядок присвоения звания старшего лейтенанта, передает ТАСС.
В ведомстве сообщили, что никаких решений по этому вопросу не принималось.
В Минобороны заявили, что никаких нормативно-правовых актов для изменения порядка присвоения очередного воинского звания не планируется.
Ранее сообщалось, что в России собираются изменить правила присвоения воинского звания «старший лейтенант».