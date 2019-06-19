Минобороны запуталось с уклонистом-Зеленским

Министерство обороны Украины опровергло свою же информацию о призыве по мобилизации президента Владимира Зеленского в 2014-2015 года, передают «Украинские новости».

«Военную службу в Вооруженных Силах не проходил, на военную службу по мобилизации в течение 2014-2015 годов не призывался», — сообщили в минобороны.

Так минобороны ответило на запрос, объявлялся ли в розыск Зеленский в связи с тем, что он не явился в военкомат по повесткам.

В ведомстве уточнили, что по результатам медкомиссии он признан годным к военной службе, имеет военно-учетную специальность «деловод деловодства».

До этого в минобороны сообщили, что Зеленский четырежды уклонялся от воинского призыва.