США выделили Украине еще $250 млн на войну

Пентагон выделил $250 млн на военные расходы для Украины. Об этом говорится на сайте ведомства.

Таким образом общая сумма выделенных США Украине средств на оборонные траты достигла $1,5 млрд.

Отмечается, что деньги пойдут на учебные программы. В частности речь идет о закупке вооружения: снайперских винтовок и гранатометов.

Ранее сообщалось, что подготовленный председателем комитета по делам ВС Палаты представителей американского Конгресса Адамом Смитом проект военного бюджета на 2020 год предусматривает оказание украинской стороне военной помощи в размере $250 млн.