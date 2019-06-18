Самолет НАТО приземлился в российском городе
Самолет военно-воздушных сил (ВВС) Германии совершил посадку на аэродроме в Кемерово. Об этом сообщает «Сибдепо».
Как отмечается, самолет прибыл в город 13 июня, но известно об этом стало совсем недавно.
По словам очевидца, данный борт принадлежал Североатлантическому альянсу.
Он добавил, что самолет должен был дозаправиться в Новосибирске, но был вынужден приземлиться в Кемерово из-за непогоды в новосибирском аэропорту.
«Самолет не стал ждать и ушел на запасной аэродром в Кемерово», — пояснил очевидец.
Он также добавил, что воздушное судно покинуло город через несколько часов.
Ранее сообщалось, что немецкий самолет провел разведку у границ России.