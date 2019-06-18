Шойгу предложил выработать новую военную теорию

Основная задача в ближайшее время — выработать новую теорию для военных действий на среднесрочную перспективу, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на научно-практической конференции с руководящим составом Вооруженных сил. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он добавил, что современные войны требуют новых подходов. Он выразил мнение, что боевые действия скоротечны, а на исправление ошибок часто нет времени.

По его мнению, конфликты нового поколения — это совокупность классических и асимметричных способов ведения вооруженной борьбы.

Ранее Сергей Шойгу заявил, чтов России расширят зоны спутниковой связи.