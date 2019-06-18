В США усомнились в идее Трампа о переброске войск в Польшу

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Во время встречи с польским коллегой Анджеем Дудой на прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что серьезно рассматривает вопрос об увеличении численности американских ВС в Польше. Хотя чиновники администрации расценили его слова как признак улучшения отношений между странами, The Hill отмечает, что Вашингтону нужно остановить направление в НАТО новых войск, если американский лидер действительно хочет повысить сплоченность и эффективность блока.

Как отмечается, президент США прав, когда говорит о несправедливости в альянсе и о том, что в прошлом году 66% расходов НАТО на оборону пришлись на американскую сторону. Большинство стран блока вполне устраивает ситуация, когда их взносы в военный бюджет НАТО не достигают 2% ВВП. Решение об увеличении численности американских военных в Польше не отвечает национальным интересам США, поскольку Европа сделает вывод о том, что Вашингтон продолжит исполнять свои обязательства, независимо от жалоб Трампа.

Как пишет издание, то, что США являются супердержавой, не должно означать, что страна будет исполнять обязательства, которые другие государства не хотят или не могут исполнить. Европейские страны тоже должны нести ответственность за безопасность региона. Присутствие же американских ВС на польской территории только продолжит поддерживать статус-кво США как «вечного защитника» Европы.