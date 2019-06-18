Рябков назвал условие возвращения РФ к ДРСМД

Замглавы российского МИДа Сергей Рябков назвал условие, при котором Россия могла бы вернуться к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, российская сторона сделает это, если Соединенные Штаты предпримут аналогичный шаг.

Однако, добавил Рябков, Россия уверена, что этого не произойдет. Следовательно, 2 августа договор прекратит свое существование.

США объявили об одностороннем выходе из ДРСМД в начале 2019 года. В ответ на это Россия также приостановила свое участие в данном договоре.

Ранее Рябков усомнился в готовности США к соглашениям по вооружениям.