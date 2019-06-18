«Настоящий мужчина» должен служить в армии, считают россияне

Рекордное количество жителей России (60%) заявили, что служба в армии является обязанностью каждого настоящего мужчины. Об этом говорят результаты опроса «Левада-центр».

Как отмечается, почти четверть опрошенных считают, что мужчины, невзирая на личные интересы, обязаны отдавать долг государству.

При этом 12% респондентов отметили бессмысленность и опасность службы в армии.

Уточняется, что, начиная с 1997 года, показатель положительного отношения к призывной армии не превышал 44%. Однако с 2015 года он увеличился на 18%.

Согласно опросу, причиной такого изменения в умах россиян стал конфликт на Украине и война в Сирии, которые привели к росту доверия армии среди россиян.

Опрос проводился среди 1616 совершеннолетних граждан страны в 137 населенных пунктах.

Ранее опрос показал, с чем россияне ассоциируют Россию.