США отправят тысячу солдат на Ближний Восток

<img src="//img.gazeta.ru/files3/82/12271082/RTS1B1ZP-pic905-895x505-63670.jpg">

Пентагон заявил об отправке тысячи американских военнослужащих «в оборонительных целях» на Ближний Восток. Об этом сообщает ТАСС.

По словам ведомства, исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан одобрил это решение.

Как отмечается, отправка военных связана с ситуацией вокруг Ирана.

При этом в Пентагоне подчеркнули, что иранские силы якобы угрожают американским военнослужащим в регионе.

Ранее СМИ сообщили, что США отправят дополнительные войска на Ближний Восток в ответ «иранскую угрозу».