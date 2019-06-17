NI: США готовятся противостоять Китаю роботизированными беспилотниками

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Военный эксперт Исследовательской службы Конгресса США Рональд О'Рурк в июньском докладе заявил, что американская сторона работает над созданием флота, который сможет в случае вооруженного конфликта «поглощать атаки китайских ракет», а затем быстро наносить ответный удар. The National Interest рассказал об этих разработках.

Как отмечается, новая концепция предполагает создание множества беспилотных роботизированных судов, достаточно дешевых для того, чтобы быстро построить множество таких кораблей. Они будут оснащены оружием направленной энергии, гиперзвуковым оружием, искусственным интеллектом, а также смогут анализировать большие объемы данных. По словам О'Рурка, они станут ответом на новые военные вызовы, особенно из КНР.

Такие военные корабли подойдут для долгосрочных «скучных, грязных и опасных» миссий. При этом ВМС вкладывает в проект большие суммы денег: до 2024 года на него хотят потратить $4,5 млрд. Появление таких кораблей приведет к изменению состава американского флота и его увеличению с 290 до 355 единиц.