Умер Филипп Бобков

Скончался на 94-м году жизни генерал армии Филипп Бобков. Об этом сообщил главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в инстаграме.

В настоящее время причины смерти пока неизвестны.

Стоит отметить, что Бобков занимал много разных государственных должностей. В частности, он бы руководящим работником органов государственной безопасности СССР, начальником 5-го управления советского КГБ и первым заместителем председателя КГБ СССР.

Также он является участником Великой Отечественной войны.