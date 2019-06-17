Определены сроки первого полета самолета Ил-114-300

Первый полет регионального самолета Ил-114-300 состоится в конце 2020 года. Об этом заявил гендиректор самолетостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко, передает РИА «Новости».

По его словам, в настоящее время работа над самолетом идет по графику. Его первый полет, вероятно, состоится в ноябре 2020 года.

Он добавил, что идет строительство отдельных агрегатов на ВАСО в Воронеже и на «Соколе».

«Мы находимся на этапе передачи документации в производство и подготовки производства», — уточнил Тарасенко.

Он подчеркнул, что на новые Ил-114-300 уже есть заказчики.

Ил-114-300 — пассажирский самолет, который является модернизированной версией турбовинтового самолета Ил-114. Он предназначен для эксплуатации на местных воздушных линиях.