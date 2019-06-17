ВМС Южной Кореи усилят охрану морских границ из-за КНДР
ВМС Южной Кореи усилят охрану морских границ после инцидента с рыбаками из Северной Кореи. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, речь идет об инциденте с северокорейской рыбацкой лодкой, которая была обнаружена в 130 км от межкорейской границы.
Как отмечается, моряки дрейфовали в Японском море из-за поломки двигателя.
При этом власти Южной Кореи задумались об эффективности охраны водных рубежей из-за инцидента с рыбаками.
Ранее президент США Дональд Трамп высказался о соглашении с Северной Кореей.