ВМС Южной Кореи усилят охрану морских границ из-за КНДР

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ВМС Южной Кореи усилят охрану морских границ после инцидента с рыбаками из Северной Кореи. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, речь идет об инциденте с северокорейской рыбацкой лодкой, которая была обнаружена в 130 км от межкорейской границы.

Как отмечается, моряки дрейфовали в Японском море из-за поломки двигателя.

При этом власти Южной Кореи задумались об эффективности охраны водных рубежей из-за инцидента с рыбаками.

Ранее президент США Дональд Трамп высказался о соглашении с Северной Кореей.