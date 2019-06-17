Появилось видео полета Су-27 и Су-30 на малых высотах
Минобороны России опубликовало видео полетов истребителей Су-27СМ3 и Су-30М2 на малых высотах. Ролик размещен на YouTube-канале ведомства.
На кадрах можно увидеть процесс полета и посадку истребителей.
В ходе учений пилоты отработали приемы воздушного боя на сверхзвуковых скоростях.
Экипажи Су-27СМ3 и Су-30М2 также выполнили учебные атаки по воздушным и наземным целям.
Ранее сообщалось, что в сети появилось видео сборки первого серийного Су-57.