Появилось видео полета Су-27 и Су-30 на малых высотах

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Минобороны России опубликовало видео полетов истребителей Су-27СМ3 и Су-30М2 на малых высотах. Ролик размещен на YouTube-канале ведомства.

На кадрах можно увидеть процесс полета и посадку истребителей.

В ходе учений пилоты отработали приемы воздушного боя на сверхзвуковых скоростях.

Экипажи Су-27СМ3 и Су-30М2 также выполнили учебные атаки по воздушным и наземным целям.

Ранее сообщалось, что в сети появилось видео сборки первого серийного Су-57.