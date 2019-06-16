Болтон обвинил Венесуэлу в заключении оборонного контракта с Россией

Советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что глава Венесуэлы Николас Мадуро заключил с российской стороной оборонную сделку на сумму $209 млн. Об этом он написал в твиттере.

По его словам, Мадуро, пока жители страны голодали, в мае 2019 года заключил сделку с Россией и заплатил ей $209 млн. за оборонный контракт, «чтобы купить ее постоянную поддержку».

«Мадуро крайне нерационально использовал ресурсы Венесуэлы», — подчеркнул Болтон.

Ранее сообщалось, что Болтон обвинил РФ в распространении слухов.