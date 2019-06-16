Военные ЛНР сбили украинский беспилотник

Военнослужащие самопровозглашенной ЛНР ликвидировали беспилотный аппарат силовиков Украины, которой разведывал обстановку в районе поселка Голубовский.

Об этом рассказал офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передает ТАСС.

По его словам, инцидент произошел в воскресенье, 16 июня. В ЛНР заметили беспилотник и предотвратили попытку «применения противником аппарата типа «Фантом», уточнил офицер.

Ранее в ЛНР заявили об «атаках» украинских военных на беспилотники ОБСЕ.

Также в ЛНР сообщили о подрыве на минном поле группы военных ВСУ.