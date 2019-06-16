Улучшенную «Сосну» показали на видео

Телеканал «Звезда»Телеканал «Звезда» показал на видео новую модификацию зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Сосна».

Как отмечается, данный комплекс покажут в рамках военно-технического форума «Армия — 2019».

Уточняется, что комплекс универсален и может работать и днем, и ночью при любых погодных условиях.

Кроме того, ЗРК будет представлен на шасси БМП-3.

Подчеркивается, что комплекс прошел все испытания, и, возможно, уже в этом году попадет в программу гособоронзаказа.

Ранее сообщалось, что ядерный бомбардировщик B-52 испытал гиперзвуковую ракету в США.