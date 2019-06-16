Улучшенную «Сосну» показали на видео
Телеканал «Звезда»Телеканал «Звезда» показал на видео новую модификацию зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Сосна».
Как отмечается, данный комплекс покажут в рамках военно-технического форума «Армия — 2019».
Уточняется, что комплекс универсален и может работать и днем, и ночью при любых погодных условиях.
Кроме того, ЗРК будет представлен на шасси БМП-3.
Подчеркивается, что комплекс прошел все испытания, и, возможно, уже в этом году попадет в программу гособоронзаказа.
Ранее сообщалось, что ядерный бомбардировщик B-52 испытал гиперзвуковую ракету в США.