Россия, Сербия и Белоруссия проводят совместные учения

Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России заявил, что в Сербии стартовали международные учения «Славянское братство — 2019». Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, в этих учениях также принимают участие Россия и Белоруссия. Проходят они в сербском Панчево и продлятся с 14 по 27 июня.

Уточняется, что на учения прибыли около 700 военных, а также более 50 единиц военной техники, пять самолетов ВТА и три беспилотных летательных аппарата.

Подобные учения организуются уже пятый год подряд.

Ранее сообщалось, что корабли России и Японии освободили судно от «пиратов».