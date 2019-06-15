Пентагон разрабатывает план действий при ЧП в Оманском заливе

Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан призвал международное сообщество разработать план действий на случай обострения ситуации в Оманском заливе, передает ТАСС.

Он уточнил, что ведомство всегда имеет план на случай непредвиденных обстоятельств.

«15% мировых нефтяных поставок проходят через Ормузский пролив, поэтому, очевидно, нам необходимо разрабатывать планы на случай чрезвычайных обстоятельств, если ситуация ухудшится», — отметил Шанахан.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп обвинил Иран в атаке на танкеры.

В Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера.