Косачев оценил обвинения США в адрес Ирана
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что необходимо непредвзятое международное расследование инцидента с танкерами в Оманском заливе. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, обвинения США в адрес Ирана плохо сказываются на репутации Вашингтона.
«Вашингтон мгновенно «достал из кармана» «доказательства» в якобы причастности Ирана», — сказал Косачев.
Он также добавил, что все знают, что США не стесняются ложных доказательств.
Ранее сообщалось, что Турция раскритиковала обвинения США в адрес Ирана.