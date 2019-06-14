Косачев оценил обвинения США в адрес Ирана

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Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что необходимо непредвзятое международное расследование инцидента с танкерами в Оманском заливе. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, обвинения США в адрес Ирана плохо сказываются на репутации Вашингтона.

«Вашингтон мгновенно «достал из кармана» «доказательства» в якобы причастности Ирана», — сказал Косачев.

Он также добавил, что все знают, что США не стесняются ложных доказательств.

Ранее сообщалось, что Турция раскритиковала обвинения США в адрес Ирана.