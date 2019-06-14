Пообещавший победить РФ офицер возглавил ополчение Эстонии
Полковник Рихо Юхтеги возглавил эстонское военизированное ополчение «Кайтселиит». Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, правительство Эстонии одобрило кандидатуру Юхтеги.
Как отмечается, «Кайтиселиит» является добровольческим военизированным формированием, которое входит в состав минобороны Эстонии.
При этом общая численность ополчения составляет около 20 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что Юхтеги пообещал «победить» российскую армию.