СБУ заявила о виновности России в крушении Ил-76 в Донбассе

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Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о наличии «неопровержимых доказательств» вины России в крушении Ил-76 в Донбассе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Самолет Ил-76 был сбит в 2014 году. В результате инцидента погибли 49 человек. Ответственность за случившиеся взяли на себя представители самопровозглашенной ЛНР. В республике также обвинили Киев в нарушении запрета на полеты.

По мнению СБУ, за инцидентом якобы стоят российские власти.

Как отмечается, ведомство нашло «неопровержимые доказательства», но не предоставило их.