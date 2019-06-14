Stern рассказал о дилемме Турции из-за С-400

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Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган продолжает настаивать на приобретении российских С-400, несмотря на гнев американского коллеги Дональда Трампа. Угрозы Вашингтона его не волнуют. Анкара все больше отмежевывается от Запада. Der Stern побеседовал о происходящем с представителем минобороны Австрии Оберстом Шулеком, который специализируется на военной стратегии.

По его мнению, еще рано говорить о том, что Соединенные Штаты проиграли этот раунд. Первые поставки российских С-400 намечены на июль, до этого момента Эрдоган проведет еще один телефонный разговор с американским коллегой и встретится с ним на полях G20 в Осаке. Эксперт пояснил, что Вашингтон опасается, что в рамках сделки с Турцией Москва может получить важные данные о многофункциональных истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35. Турция настаивает, что комиссия НАТО может провести проверку и убедиться, что это не так.

Если Анкара и Вашингтон не договорятся, отменится сделка по продаже Турции более ста истребителей F-35. Кроме того, на турецкой территории производятся некоторые комплектующие этих самолетов. Их производство придется перемещать в другое место.

«Решающими будут предшествующие G20 дни, эскалацию не могут себе позволить ни США, ни Турция. Извлечь пользу из ситуации вполне может [президент России Владимир] Путин», — сказал Шулек.

Он добавил, что Анкара не может себе позволить лишиться США или России: дальнейшие американские санкции усугубят спад в экономике страны, а поддержка российской стороны важна на фоне происходящего в Сирии.