Турция раскритиковала обвинения США в адрес Ирана

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МИД Турции прокомментировал нападение на нефтяные танкеры в Оманском заливе. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, ведомство выступило за тщательное расследование инцидента.

Как отмечается, в МИД Турции также оценили обвинения США в адрес Ирана в связи с атакой на танкеры.

При этом в Анкаре заявили, что обвинения Вашингтона в отношении Тегерана являются «неправильными».

Ранее сообщалось, что США показали «доказательства» причастности Ирана к атаке на танкеры.