Турция раскритиковала обвинения США в адрес Ирана
МИД Турции прокомментировал нападение на нефтяные танкеры в Оманском заливе. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, ведомство выступило за тщательное расследование инцидента.
Как отмечается, в МИД Турции также оценили обвинения США в адрес Ирана в связи с атакой на танкеры.
При этом в Анкаре заявили, что обвинения Вашингтона в отношении Тегерана являются «неправильными».
Ранее сообщалось, что США показали «доказательства» причастности Ирана к атаке на танкеры.