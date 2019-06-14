Глава Туркмении на велосипеде выстрелил «в яблочко»

Глава Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов на военных учениях поразил мишени, проезжая на велосипеде. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, решил проверить войска страны и внезапно после полуночи отдал приказ об оперативном проведении учений. Бердымухамедов также поучаствовал в них. Он, проезжая на велосипеде, поразил три мишени из трех.

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