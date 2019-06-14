США показали «доказательства» причастности Ирана к атаке на танкеры

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США показали видео, на котором, по их мнению, иранские военные снимают неразорвавшуюся мину с пострадавшего в Оманском заливе танкера. Запись опубликовало Центральное командование США, сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, в сети появилось двухминутное черно-белое видео низкого качества, на котором виден катер у борта какого-то танкера. Однако из-за плохого качества видео, нельзя разобрать надпись на танкере и даже распознать флаг.

Ранее сообщалось, что Госдеп обвинил Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе. В свою очередь, в МИД Ирана оценили обвинения США в причастности страны к «атаке» на танкеры

В Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера. В Кремле заявили, что на данный момент никто не знает точных причин инцидента.

Также сообщалось, что российское посольство предпринимает попытки возвращения на родину моряков, находившихся на танкерах.