В МИД Ирана оценили обвинения США в причастности страны к «атаке» на танкеры

Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф заявил, что обвинения американской стороны в причастности Ирана к нападениям на танкеры в Оманском заливе не имеют под собой оснований. Об это он написал в твиттере.

Зариф сказал, что удивлен тем фактом, что США выдвинули обвинения Ирану, не имея никаких доказательств.

«США незамедлительно воспользовались возможностью выдвинуть обвинения против Ирана, не имея никаких фактических или косвенных доказательств», — добавил Зариф.

Он счел этот поступок США «попыткой саботировать дипломатические усилия».

Ранее сообщалось, что Госдеп обвинил Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе.

В Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера. В Кремле заявили, что на данный момент никто не знает точных причин инцидента.

Также сообщалось, что российское посольство предпринимает попытки возвращения на родину моряков, находившихся на танкерах.