В Совбезе ООН захотели расследовать инцидент с танкерами в Оманском заливе

Постпред Кувейта при ООН Мансур аль-Отейби рассказал, что многие страны, входящие в Совбез ООН, выступают за проведение расследования инцидента, связанного с атакой на нефтяные танкеры в Оманском заливе. Об этом сообщает ТАСС.

По словам постпреда, в настоящее время нет конкретных договоренностей, однако все члены Совбеза ООН уже обсудили случившееся.

«Это нарушение международного права, это преступление», — подчеркнул аль-Отейби.

Он рассказал, что «все хотят, чтобы было проведено беспристрастное и объективное расследование» для того, чтобы установить имена виновных. Он добавил, что желание Совбеза ООН пока не передавалась никаким структурам.

Ранее сообщалось, что Госдеп обвинил Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе.

В Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера. В Кремле заявили, что на данный момент никто не знает точных причин инцидента.

Также сообщалось, что российское посольство предпринимает попытки возвращения на родину моряков, находившихся на танкерах.