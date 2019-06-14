Истребители РФ 10 раз за неделю перехватили разведчиков у границ страны

Российские истребители за неделю 10 раз перехватывали самолеты-разведчики из других стран у границ России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, российские истребители срочно понимались в небо для того, чтобы не допустить нарушения границы.

По данным агентства, нарушений границ не было.

Также сообщается, что за неделею у российских границ вели разведку 29 летательных аппаратов.

Ранее сообщалось, что Су-27 перехватил самолеты-разведчики США и Швеции у границ России.