США срочно отправили в Оманский залив ракетный эсминец

Американская сторона срочно отправила в Оманский залив ракетный эсминец из-за ситуации с атакой на танкеры, сообщает RT.

Как отмечается, 37-й эскадренный миноносец Mason (DDG 87) уже направляется к месту происшествия.

По данным издания, американская сторона «не заинтересована» в участии в новом конфликте на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что Госдеп обвинил Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе.

В Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера. В Кремле заявили, что на данный момент никто не знает точных причин инцидента.

Также сообщалось, что российское посольство предпринимает попытки возвращения на родину моряков, находившихся на танкерах.