Госдеп обвинил Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон возлагает ответственность за атаку на нефтяные танкеры в Оманском заливе на Иран, передает РИА «Новости».
Он добавил, что это мнение правительства США и отметил, что Иран должен понести ответственность.
В связи с инцидентом Помпео обвинил Иран в эскалации ситуации, что, по его словам, создает угрозу международному миру и безопасности.
В Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера. В Кремле заявили, что на данный момент никто не знает точных причин инцидента.
Также сообщалось, что российское посольство предпринимает попытки возвращения на родину моряков, находившихся на танкерах.