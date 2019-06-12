Режим прекращения огня введен в Идлибской зоне

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Руководитель центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Виктор Купчишин заявил, что в Идлибской зоне деэскалации начал действовать режим прекращения огня. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, соглашение было достигнуто по инициативе российской стороны при посредничестве Турции.

Кроме того, российские военные отметили, что после того, как 12 июня данное соглашение вступило в силу, количество обстрелов со стороны боевиков существенно сократилось.

Уточняется, что за сутки центр зафиксировал только два обстрела в провинции Хама.

На настоящий момент Идлиб остается последней провинцией в Сирии, которая находится под контролем террористов.

Ранее сообщалось, что столкновения сирийской армии с сотнями террористов произошло в Идлибской зоне.