Эксперт счел планы США в отношении Украины опасными
Профессор МГУ, экс-член Научного совета при Совете безопасности России, политолог Андрей Манойло назвал планы Соединенных Штатов увеличить военную помощь Киеву опасными. Об этом сообщает RT.
По словам эксперта, опасность таких намерений заключается в их последовательности и системности. Кроме того, милитаризация украинской стороны не приведет к уменьшению напряженности в регионе.
«Усиление военного сотрудничества США с Украиной приводит к тому, что из буфера между Россией и западным миром ее превращают в государство-провокатора», — заявил Манойло.
Ранее сообщалось, что Конгресс США хочет увеличить военную помощь Украине в 2020 году.