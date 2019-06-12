Эксперт счел планы США в отношении Украины опасными

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Профессор МГУ, экс-член Научного совета при Совете безопасности России, политолог Андрей Манойло назвал планы Соединенных Штатов увеличить военную помощь Киеву опасными. Об этом сообщает RT.

По словам эксперта, опасность таких намерений заключается в их последовательности и системности. Кроме того, милитаризация украинской стороны не приведет к уменьшению напряженности в регионе.

«Усиление военного сотрудничества США с Украиной приводит к тому, что из буфера между Россией и западным миром ее превращают в государство-провокатора», — заявил Манойло.

Ранее сообщалось, что Конгресс США хочет увеличить военную помощь Украине в 2020 году.