Российские десантники нарушили планы НАТО во время марш-броска на Приштину

Экс-командующий ВДВ России генерал-полковник Георгий Шпак рассказал о марш-броске батальона десантников России из Боснии и Герцеговины в Косово в июне 1999 года. Об этом он сказал в интервью RT.

По его словам, основной целью операции был аэродром Слатина, поскольку только у него была достаточно длинная для приема любых самолетов взлетно-посадочная полоса. Во время событий в 1999 году Запад пытался отстранить Россию о участия в урегулировании международных проблем.

«Видимо, в окружении Ельцина нашлись люди, которые посоветовали президенту стукнуть кулаком, напомнить миру, что в пороховницах у русских еще есть порох», — заявил Шпак.

Он добавил, что подготовка отечественных военнослужащих была высокой, а их боевых качеств не было у солдат зарубежных государств. Резервного плана у руководства не было, так как десантники шли «победить или умереть».

«Но у российского военного командования и лично у меня самого была твердая уверенность: вооруженного ответа на ошеломительную наглость русских от НАТО не последует», — отметил Шпак.

Он заметил, что после занятия десантом России аэропорта, силы НАТО безуспешно попыталась вытеснить их оттуда. Несмотря на приказ командующего силами НАТО в Европе американского генерала Уэсли Кларка «разгромить русских», командующий международными силами под руководством НАТО по поддержанию мира в Косово английский генерал Майкл Джексон отказался исполнять приказ, так как не хотел быть «виновником начала третьей мировой войны».