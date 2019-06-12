США решили продавать оружие ОАЭ и Эр-Рияду из-за РФ

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США намерены продавать оружие Объединенным Арабским Эмиратам и Саудовской Аравии, передает РИА «Новости».

Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан.

По его словам, США решили продавать оружие данным странам, потому что в противном случае они будут покупать его у России и Китая.

Он также добавил, что ОАЭ и Саудовской Аравии необходимы вооружения США для «защиты».

Ранее сообщалось, что США решили продать Иордании, Саудовской Аравии и ОАЭ оружие на $8,1 млрд.