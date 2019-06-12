Рябков усомнился в готовности США к соглашениям по вооружениям
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва и Вашингтон не достигнут новых договоренностей в сфере контроля над вооружениями. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
По его словам, США пока не готовы к заключению соглашений по вооружениям с Россией.
Он также добавил, что возобновление участия Москвы и Вашингтона в ДРСМД является «маловероятным».
Рябков подчеркнул, что в настоящее время отношения двух стран находятся в «опасной точке».
Ранее сообщалось, что НАТО призвал Россию спасти договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).