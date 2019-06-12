Рябков усомнился в готовности США к соглашениям по вооружениям

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Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва и Вашингтон не достигнут новых договоренностей в сфере контроля над вооружениями. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По его словам, США пока не готовы к заключению соглашений по вооружениям с Россией.

Он также добавил, что возобновление участия Москвы и Вашингтона в ДРСМД является «маловероятным».

Рябков подчеркнул, что в настоящее время отношения двух стран находятся в «опасной точке».

Ранее сообщалось, что НАТО призвал Россию спасти договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).