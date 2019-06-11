Минобороны Украины не устроили российские запчасти в танках «Оплот»

Украинскому министерству обороны пришлось отказаться от производства новейших танков «Оплот» в 2019 году, поскольку боевая машина включала в себя комплектующие российского производства. Об этом сообщает ТАСС.

«Причиной явилось поступление информации от государственного концерна «Укроборонпром» о неготовности к заключению государственного контракта в связи с необходимостью проведения работ для импортозамещения определенных составляющих, которые на время разработки указанного танка изготавливались в Российской Федерации», — заявило Минобороны.

Представители ведомства добавили, что на данный момент не удается заменить российские запчасти на украинские или иностранные. Харьковским конструкторским бюро машиностроения имени Морозова ведутся исследовательские работы по решению производственной проблемы.

Танки модели «Оплот» представляют собой улучшенную версию советского танка Т-80.

Ранее сообщалось, что конгресс США хочет увеличить военную помощь Украине к 2020 году.