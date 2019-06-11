«Великий Устюг» войдет в группировку в Средиземном море

Малый ракетный корабль Каспийской флотилии «Великий Устюг» станет частью группировки кораблей ВМФ в Средиземной море, об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитана II ранга Алексея Рулева.

По словам Рулева, к вечеру 11 июня МРК станет частью сил постоянного соединения Военно-Морского флота в дальней морской зоне. Также планируется, что судно сразу приступит к реализации поставленных задач.

Алексей Рулев добавил, что сам корабль начал проходить через черноморские проливы Босфор и Дарданеллы. Это уже второй поход «Великого Устюга» в Средиземное море.

Ранее сообщалось, что малые ракетные корабли «Град Свияжск» и «Великий Устюг» совершили плановый переход из Севастополя в Средиземное море.