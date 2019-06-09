«Самолет-пуля» впервые вылетит в США

В США готовится впервые вылететь самолет Celera 500, который также называют «самолетом-пулей» из-за его каплевидной формы фюзеляжа. Об этом сообщает портал The Drive.

«Самолет-пулю» разрабатывали около десяти лет в засекреченном режиме, поэтому большинство его характеристик неизвестны. Однако, как утверждает портал, им может управлять один пилот, а также Celera 500 может взлетать и садиться на любом аэродроме.

Примерная скорость судна 40-820 км/ч на максимальной высоте до 20 км, говорится в патенте на самолет.

По мнению разработчиков судна, «самолет-пуля» поразит рынок гражданских авиаперевозок.