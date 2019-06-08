США не позволили бы Украине иметь ядерное оружие, заявил Пушков

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал призыв депутата Украины Юрия Левченко судить бывших президентов страны Леонида Кравчука и Леонида Кучму за заключение Будапештского меморандума. Об этом он написал в твиттере.

До этого Левченко заявил, что Кучма и Кравчук отдали за малозначащую «бумажку» третий ядерный потенциал мира, за что их надо судить.

Пушков иронично высказался относительно того, что бывших президентов Украины обвинили в «госизмене».

По его словам, США никогда не позволили бы Украине иметь свое ядерное оружие.

Ранее в Раде сочли заявление Кучмы о Донбассе началом капитуляции.

5 декабря 1994 года Великобритания, Россия, США и Украина подписали Будапештский меморандум. Этот документ предусматривал гарантии территориальной целостности Украины в обмен на отказ от ядерного вооружения.