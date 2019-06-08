Вице-премьер РФ рассказал о последствиях санкции США по С-400

Российский вице-премьер Юрий Борисов заявил, что американские санкции к ряду стран, не сказались на количестве иностранных заказов системы ПВО С-400. Об этом сообщает РИА «Новости».

Борисов отметил, что российская сторона не боится санкций, ведь пока из-за них не было особого дефицита в заказчиках.

Он считает, что в настоящее время развернулась серьезная позиционная борьба.

«Пока у нас нет никаких опасений, что у нас будет дефицит по экспорту С-400», — добавил Борисов.

Ранее СМИ выяснили, как США ответят Турции на покупку С-400 у России.