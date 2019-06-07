США дали Турции время подумать об отказе от С-400

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И.о. главы Пентагона Патрик Шанахан заявил, что Соединенные Штаты полностью свернут сотрудничество с Анкарой по программе F-35, если турецкая сторона не откажется от покупки российских С-400. Об этом сообщает Bloomberg.

При этом Шанахан отметил, что у Турции есть еще время, чтобы изменить свою позицию по С-400.

По его словам, США дают время Анкаре до 31 июля.

Ранее были названы сроки поставки С-400 Турции. По словам главы «Ростеха» Сергея Чемезова, поставки С-400 Турции начнутся через два месяца.