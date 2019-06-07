Названы сроки поставки С-400 Турции
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что поставки российских ракетно-зенитных комплексов С-400 Турции начнутся через два месяца. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, такое заявление было сделано в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
По словам Чемезова, уже оформлен кредит и сделаны авансовые платежи.
«Кредитные деньги потрачены, техника произведена», — отметил Чемезов.
Он также добавил, что Россия завершила обучение турецких специалистов для работы на С-400.
Ранее СМИ выяснили, как США ответят Турции на покупку С-400 у России.