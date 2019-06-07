Названы сроки поставки С-400 Турции

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Глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что поставки российских ракетно-зенитных комплексов С-400 Турции начнутся через два месяца. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, такое заявление было сделано в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам Чемезова, уже оформлен кредит и сделаны авансовые платежи.

«Кредитные деньги потрачены, техника произведена», — отметил Чемезов.

Он также добавил, что Россия завершила обучение турецких специалистов для работы на С-400.

Ранее СМИ выяснили, как США ответят Турции на покупку С-400 у России.