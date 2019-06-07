Зеленский обещал «жестко ответить» на обстрелы в Донбассе

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военнослужащие будут «отвечать жестко и в соответствии с ситуацией» на обстрелы в Донбассе, передает РИА «Новости».

По его мнению, обстрелы являются попыткой сорвать переговоры о прекращении огня.

«Кто бы ни отдал приказ — вооруженные силы Украины будут отвечать жестко и в соответствии с ситуацией», — сказал Зеленский.

Украинский лидер добавил, что на дипломатическом уровне позиция Киева о необходимости прекратить огонь и освободить пленных останется неизменной.

Ранее Зеленский обвинил Россию в обострении ситуации в Донбассе.