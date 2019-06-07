Новый авианосец США оказался несовместим с F-35
Новейший американский авианосец CVN-79 John F. Kennedy оказался несовместим с истребителями F-35С. Об этом сообщает The Drive.
По данным портала, истребители не могут взлетать и приземляться на палубу корабля из-за несовместимости с версией электромагнитной катапульты.
Как отмечается, в конгрессе США ставят под сомнение целесообразность эксплуатации CVN-79 John F. Kennedy из-за проблем с F-35.
При этом истребители не смогут взлетать с авианосца минимум до 2027 года.
Ранее сообщалось, что США впервые применили F-35 в «бою».