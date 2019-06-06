«Неприемлемые риски»: США о покупке Турцией С-400

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И.о. помощник главы Пентагона Эндрю Винтернитц заявил, что покупка Турцией российских ракетно-зенитных комплексов С-400 создает неприемлемые риски для Соединенных Штатов. Об этом сообщает РИА «Новости».

В связи с этим он выразил надежду, что турецкая сторона откажется от покупки этих систем.

Он также отметил, что власти США ведут постоянный разговор с турецким государством по этому вопросу, поскольку приобретение Турцией С-400 «несовместимо с обязательствами в рамках НАТО».

«Мы продолжаем эти дискуссии», — подчеркнул Винтернитц.

Ранее сообщалось, что США предъявили Турции ультиматум из-за С-400.